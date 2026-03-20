Der Hyundai Ioniq 6 N ist in Deutschland ab sofort bestellbar. Die sportliche E-Limousine verfügt über ein Nürburgring-erprobtes Fahrwerk und eine virtuelle Schaltung. Die Preise von Hyundais nunmehr zweitem vollelektrischen N-Modell beginnen bei 75.900 Euro. Der Hyundai Ioniq 6 N ist für Deutschland eingepreist: Die Koreaner rufen für die performante E-Limousine besagte 75.900 Euro auf, wobei sich das Sport-Modell durchaus noch hochkonfigurieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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