Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), das Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) und die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) haben das Berlin Battery Lab (BBL) offiziell eingeweiht. Dort entwickeln und testen die Partner "rohstoffschonende Batterietechnologien mit einem Fokus auf Natrium-Akkus". In der neuen Forschungsplattform wollen BAM, HZB und HU gemeinsam neue Materialien konzipieren, innovative Zellchemien erforschen und Batterieprototypen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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