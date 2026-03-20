© Foto: Dall-EWährend der Kryptomarkt am Freitag weitgehend seitwärts tendiert, zeigt der Optionsmarkt zunehmende Erwartungen an einen möglichen Bitcoin-Absturz.Der Kryptomarkt zeigt sich am Freitagvormittag weitgehend richtungslos. Bitcoin notiert zuletzt 0,85 Prozent im Plus und stellt damit eine Ausnahme unter den führenden Kryptowährungen dar. Ethereum, XRP, BNB, Solana und Doge tendieren hingegen leicht schwächer. Auf Wochensicht zeigt sich ein gegensätzliches Bild: Während viele Altcoins Zugewinne von bis zu drei Prozent verbuchen, liegt Bitcoin mit rund 0,9 Prozent im Minus. 600 Millionen US-Dollar Wette auf den Crash Besondere Aufmerksamkeit richtet sich aktuell auf den Optionsmarkt. Kurz vor dem …Den vollständigen Artikel lesen
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