Erzeugerpreise dämpfen Inflationssorgen, Börsen bleiben zurückhaltend

Der Dax zeigt sich am Vormittag wenig verändert. Der Euro-Stoxx 50 sowie die US Indizes notieren hingegen schwächer. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit leichten Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Bereits am Morgen lieferte der deutsche Erzeugerpreisindex neue Impulse: Die weiter rückläufigen Produzentenpreise dämpfen Inflationssorgen und verschaffen der Geldpolitik etwas Spielraum.

Zusätzlich beobachten Investoren aufmerksam die Entwicklung am Ölmarkt. Nach dem jüngsten Preisschub sorgten politische Signale aus Israel für Hoffnung auf Entspannung.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Die Aktie der Bechtle AG gerät nach Vorlage der Jahreszahlen für 2025 und des Ausblicks für das laufende Jahr deutlich unter Druck. Der IT-Dienstleister stellt sich für 2026 auf ein nur verhaltenes Wachstum ein und rechnet sowohl beim Umsatz als auch beim Vorsteuerergebnis lediglich mit Zuwächsen im unteren einstelligen Prozentbereich. Damit dämpft das Management die Erwartungen nach einem bereits anspruchsvollen Vorjahr deutlich. Belastend wirken weiterhin hohe Investitionen in die eigene IT-Infrastruktur sowie laufende Zukäufe, die kurzfristig auf die Margen drücken.

FedEx legt hingegen etwas zu. Der US-Logistikkonzern profitiert von besser als erwarteten Quartalszahlen und einer angehobenen Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr. Fortschritte beim Umbau des Logistiknetzwerks sowie ein konsequent umgesetztes Sparprogramm zeigen Wirkung und überkompensieren die konjunkturellen Unsicherheiten infolge geopolitischer Konflikte und handelspolitischer Risiken. Besonders positiv wird aufgenommen, dass FedEx trotz eines herausfordernden Umfelds operativ an Dynamik gewinnt und seine Profitabilität steigert

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bull UN5MT6 10,26 22114,908539 Punkte 22,44 Open End DAX Bull UG52H6 10,05 22152,819773 Punkte 22,75 Open End DAX Bull UN5YC8 19,68 21165,00 Punkte 11,47 Open End DAX Bear UN5YE3 6,21 23705,00 Punkte 37,97 Open End X-DAX Bear UN5A6H 19,96 25087,643242 Punkte 11,88 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.03.2026; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag TotalEnergies SE Call UG1ZFW 0,63 80,00 EUR 6,02 16.12.2026 TotalEnergies SE Call UG9ZDE 1,44 65,00 EUR 4,36 16.09.2026 DAX Call UN3FEX 2,28 24000,00 Punkte 27,44 17.04.2026 Apple Inc. Call UN3KFM 2,56 240,00 USD 5,41 17.09.2026 BP PLC Call UG7EZ3 0,81 520,00 GBp 5,75 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.03.2026; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Long UN5NLL 1,19 22081,293846 Punkte 30 Open End DAX Long UG8GPF 11,57 119,074016 USD 3 Open End DAX Short UG611R 1,30 24361,616979 Punkte -15 Open End DAX Short UN15MN 1,06 418,3305 USD -10 Open End Siemens Energy Long UN4575 9,20 97,154471 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.03.2026; 10:45 Uhr;

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