Berlin (ots) -Pharma Deutschland warnt vor den Folgen der EU-Kommunalabwasserrichtlinie KARL für die ArzneimittelversorgungZum Welttag des Wassers am kommenden Sonntag bekennt sich Pharma Deutschland ausdrücklich zum Schutz der Ressource Wasser und zu einem konsequenten Gewässerschutz in Deutschland und Europa. Wasser ist Grundlage für Gesundheit, Wohlstand und ein friedliches Zusammenleben - in Deutschland ebenso wie weltweit."Die Pharmabranche steht zur gemeinsamen Verantwortung für sauberes Wasser", betont Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Aber die derzeitige Ausgestaltung der Kommunalabwasserrichtlinie KARL ist zu kurz gedacht: Sie gefährdet mit einseitigen Kostenlasten die Arzneimittelversorgung, ohne den Gewässerschutz wirklich zu stärken. Nur eine Regulierung, die auf korrekten Daten basiert und alle relevanten Branchen einbezieht, kann zugleich ökologische Wirksamkeit, wirtschaftliche Vernunft und Versorgungssicherheit gewährleisten. Die Umsetzung der jetzigen KARL sollte angehalten werden, um Zeit für die dringend notwendige Überarbeitung zu schaffen.", so Brakmann weiter.Pharma Deutschland fordert die europäischen Gesetzgeber auf, die Richtlinie evidenzbasiert zu überarbeiten und die Belastung fair auf alle Verursacher von Spurenstoffen im Wasser zu verteilen. Zugleich ruft der Verband Politik, Wasserwirtschaft, Umweltverbände und Industrie dazu auf, den Welttag des Wassers als Anlass für gemeinsame, praktikable Lösungen zu nutzen - im Interesse der Patientinnen und Patienten und der Ressource Wasser.Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6239954