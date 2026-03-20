Zürich (ots) -Der Zürcher Naturpflegehersteller Soeder ordnet seine Führung neu und gibt eine Reihe strategischer Weiterentwicklungen bekannt. Die positiven Ergebnisse des Jahres 2025 bestätigen die Weichenstellungen und das Potenzial der Marke. Die Eigentümerbasis konnte mit einer erfolgreichen Finanzierungsrunde im September 2025 weiter gestärkt werden.Vor einem Jahr haben die Gründer Hanna Olzon Akerström und Johan Olzon Akerström den geplanten Übergang von einer Gründer-geführten Organisation zu einer skalierbar strukturierten Führungs- und Governance-Struktur eingeleitet und ziehen sich nun schrittweise aus dem operativen Geschäft zurück. Hanna Olzon Akerström verliess das operative Geschäft 2025; Johan Olzon Akerström wird seine operative Rolle bis Ende Juni 2026 abgeben.Beide bleiben dem Unternehmen eng verbunden. Gleichzeitig konnte Soeder 2025 mit Karoline Huber eine erfahrene Führungspersönlichkeit an die Spitze holen und unter ihr den eingeschlagenen Wachstumskurs akzentuieren: 2025 steigerte das Unternehmen sein operatives Ergebnis um 30 Prozent. "Wir setzen uns weiterhin hohe Ziele in Sachen Wachstum. Es wird aber nicht Wachstum um jeden Preis, Langfristigkeit ist unsere Devise", so Karoline Huber, die über umfangreiche Erfahrung in der Luxusgüterbranche verfügt und zuvor leitende Positionen bei IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Richemont, Santoni und Swarovskiinnehatte.Das Produktportfolio wurde gezielt verfeinert und erweitert: Body Wash, Hand Cream und ein Raumspray ergänzen nun das Sortiment, während versandfähige Nachfülllösungen aus recycelbarem Material einen weiteren Schritt in Richtung Zirkularität darstellen."Wir sind überzeugt, dass Self-Care und Verantwortung für unsere Umwelt einander nicht ausschliessen. Ganz im Gegenteil: Hier gehen wir keine Kompromisse ein, Balance ist eines der Leitprinzipien unserer Marke", so Karoline Huber. "Jedes Produkt ist unter diesem Gesichtspunkt sorgfältig in der Fabrik in Zürich-Altstetten entwickelt, duftet exquisit und verwandelt alltägliche Routinen in kurze, kostbare Momente der Freude. "Dass wir auf dem richtigen Weg sind, haben wir bereits im vergangenen Jahr gespürt. Etliche unserer Neulancierungen, darunter die Hand Cream, Body Wash oder Nachfüll-Pouches sind bereits Bestseller", erklärt sie weiter.Biographie Karoline HuberKaroline Huber ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit in der internationalen Luxusgüterbranche mit ausgewiesener Expertise in Markenführung, Marketing und Unternehmensentwicklung. Nach ihrem Einstieg in führenden Werbeagenturen führte ihr Weg sie in die Luxusindustrie, wo sie leitende Positionen bei IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre und Richemont innehatte. Anschliessend verantwortete sie in Führungsrollen bei Santoni und Swarovski globale Marketingstrategien, Markenentwicklung und internationale Marktexpansion. Anschliessend übernahm sie Führungsrollen bei Santoni und später bei Swarovski, wo sie für globales Marketing, Markenführung sowie das Wachstum und die Performance internationaler Märkte verantwortlich war.Karoline Huber vereint strategische Weitsicht mit fundierter Expertise im Luxusmarkt und blickt auf eine überzeugende Erfolgsbilanz im Aufbau und der Weiterentwicklung erfolgreicher Unternehmen und Marken zurück.Pressekontakt:press@soeder.chOriginal-Content von: Soeder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103478/100939082