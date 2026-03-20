Nach einem deutlichen Rücksetzer zeigen sich Gold und Silber vor dem Wochenende wieder stabilisiert. Die von der Terminbörse CBOE berechneten Volatilitätsindizes deuten ebenfalls auf eine Beruhigung hin. Seit dem Kriegsausbruch im Nahen Osten hat der Goldpreis rund elf Prozent verloren, während Silber sogar um etwa 22 Prozent nachgab. Damit wurden die wenige Wochen zuvor markierten Rekordhochs um rund 13 Prozent bei Gold und sogar um 37 Prozent bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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