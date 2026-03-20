Rationals Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt die vorläufigen Ergebnisse und bietet nützliche Details, die belegen, dass das Wachstum nicht nur intakt, sondern auch von hoher Qualität ist, angetrieben durch Volumina, ein stabiles Auftragsbuch und eine widerstandsfähige, margenstarke Aftermarket-Basis. Während der Cashflow aufgrund von Investitionen und Effekten des Working Capitals etwas nachgelassen hat, bleibt die Bilanz außergewöhnlich stark. Strategisch erweitert der kürzliche Launch des iCombi One in China, die fortgesetzte Expansion der Vertriebsorganisation und frühe Innovationen (iHexagon, digitales Ökosystem) den Wachstumsalgorithmus und führt potenziell zu neuen S-Kurven, ohne die Margen zu gefährden. Mit einer Prognose für 2026, die im Einklang steht und durch strukturelle Rückenwind unterstützt wird, sowie einer niedrigen Marktdurchdringung und einem großen adressierbaren Markt, sehen wir einen langen Weg für kumuliertes Wachstum und bekräftigen unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 820,00 EUR, was ein Premium von etwa 34x 2026E KGV impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rational-ag
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