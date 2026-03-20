Der extreme Kursrückgang bei der Kontron-Aktie am Donnerstag kam überraschend und ist nicht erklärbar. Meldungen des Unternehmens führten zwar wieder zu einer Erholung, die Aktie bleibt jedoch angeschlagen. Am Freitag verliert sie aktuell -2,6% und steht bei 19,50 €. Was ist jetzt ratsam? Mögliche Gründe für Kurseinbruch Es gab keine erkennbaren wirtschaftlichen Gründe für den starken Kurseinbruch. Das Unternehmen gab in einer Erklärung bekannt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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