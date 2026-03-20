Nachdem es in den letzten Wochen mit der Xiaomi-Aktie bergauf gegangen ist, erlebt sie am Freitagvormittag mit einem Kursverlust von -6% einen herben Dämpfer. Was steckt dahinter und wie sollten Anleger darauf reagieren? Angst vor schwachen Zahlen Obwohl die offiziellen Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 erst am kommenden Dienstag vorgelegt werden, haben Analysten wichtiger Banken ihre Erwartungen bereits heute deutlich nach unten korrigiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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