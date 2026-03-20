© Foto: Uncredited - APTrump treibt Waffenverkäufe an die Golfstaaten im Volumen von rund 23 Milliarden US-Dollar voran. Jetzt rücken Boeing, Lockheed Martin und RTX in den Fokus der Anleger.Im laufenden Nahostkrieg greifen die Iraner auch die Golfstaaten mit Drohnen und Raketen an. Deshalb rüsten die Angegriffenen nun auf. Donald Trump drückt dabei bei US-Rüstungsexporten in die Golfstaaten aufs Tempo - und genau das könnte jetzt an der Börse zum Kurstreiber werden. Wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet, hat die US-Regierung Waffenverkäufe im Umfang von rund 23 Milliarden US-Dollar an die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Jordanien vorangetrieben. Dem Bericht zufolge entfallen mehr als 16 …Den vollständigen Artikel lesen
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