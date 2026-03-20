FedEx nach Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse im Fokus

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Für das dritte Quartal liefert der US-Konzern FedEx starke Ergebnisse und steigt vorbörslich um über 12 Prozent.



Am Donnerstag teilte der US-Logistikkonzern seine Ergebnisse für das abgelaufene dritte Geschäftsquartal mit und glänzte mit einer Umsatzsteigerung von ca. 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel. Demnach belief sich der Umsatz auf ca. 24 Milliarden USD. Der Gewinn je Aktie wurde von rund 4,51 USD auf ca. 5,25 USD gesteigert. Die positiven Ergebnisse veranlassten den US-Konzern, seine Prognose für das Gesamtjahr anzuheben - unter der Annahme, dass es zu keinen zusätzlichen geopolitischen oder wirtschaftlichen Belastungen kommt und auf Basis der aktuellen Ölpreisannahmen. Bis Juni 2026 plant der Logistikriese die Abspaltung der Sparte FedEx Freight in ein eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen und schloss zuletzt eine Finanzierung über 3,7 Milliarden USD ab. Diese gab die Sparte an den Mutterkonzern weiter, um im Gegenzug Vermögenswerte in Zusammenhang mit dem Spin-Off zu erhalten. Vorbörslich erzielte der Aktienkurs von FedEx einen Anstieg um über 12 Prozent. Ob der Kurs das Niveau zum US-Börsenstart am Mittag halten kann, bleibt derzeit noch offen.









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Quelle: HSBC













