London (www.anleihencheck.de) - Die jüngste Sitzung der Fed macht deutlich: Die Unsicherheiten aufgrund des Nahost-Konflikts erschwert die Entscheidungsfindung der US-Währungshüter - und könnte die Zinsen sogar dauerhaft auf dem aktuellen Niveau halten, so Eric Winograd von AllianceBernstein.Dennoch rechne Eric Winograd, Chief US Economist bei AllianceBernstein, mittelfristig mit Zinssenkungen von insgesamt 50 Basispunkten - auch wenn der Zeitpunkt noch unsicher sei. Welche Szenarien er rund um die geldpolitische Entwicklung sehe - und welche Folgen die Ungewissheit hinsichtlich des zukünftigen Fed-Vorsitzenden mit sich bringe, ordne er in folgendem Kommentar ein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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