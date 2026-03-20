PayPal kommt nicht zur Ruhe. Nach dem massiven Kurseinbruch Anfang Februar folgt nun der nächste Nackenschlag: Der Zahlungsdienstleister fliegt aus dem S&P 100 - und sieht sich gleichzeitig mit neuen Sammelklagen konfrontiert. Ergibt sich für mutige Anleger nach dem Motto "Buy the bad news" dennoch eine spekulative Chance?Im Zuge des regulären März-Rebalancings verliert PayPal seinen Platz im prestigeträchtigen S&P 100. Neu aufgenommen werden Applied Materials, GE Vernova, Lam Research und Micron. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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