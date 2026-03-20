Einem Medienbericht zufolge arbeitet Google an einer neuen Gemini-App für Macs. Mit dem Feature Desktop Intelligence soll sie auf Zusatzinformationen der User zugreifen können und so ChatGPT und Claude im Apple-Kosmos herausfordern. Apple und Google wachsen enger zusammen. Zu Jahresbeginn verkündeten die Tech-Schwergewichte bereits, dass Googles KI Gemini die neue Version von Apples AI-Assistenz Siri maßgeblich unterstützen soll. Bei Apples Entscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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