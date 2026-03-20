Mainz (ots) -
Woche 13/26
Mi., 25.3.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Der Sparkassen-Coup von Gelsenkirchen
Film von Laura Kipfelsberger und Benjamin Braun
Kamera: Ralf Pein, Markus Dassel
Deutschland 2026
Im Streaming: 25. März 2026, 18.00 Uhr bis 24. März 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)
Woche 15/26
So., 5.4.
17.15 Terra Xplore
Bitte neuen Sendetitel beachten:
Neustart nach Trennung - mit Collien Fernandes
Moderation: Leon Windscheid
Deutschland 2026
(Bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.)
Mi., 8.4.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.00 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT)
Viertelfinale, Hinspiele
Highlights, Analysen, Interviews
Moderation: Sven Voss
Expertin: Fritzy Kromp
Zusammenfassungen der Spiele:
Real Madrid - FC Bayern München
Paris Saint-Germain - FC Liverpool
FC Barcelona - Atlético Madrid
Sporting Lissabon - FC Arsenal
\u2003
Woche 16/26
Mi., 15.4.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.00 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT)
Viertelfinale, Rückspiele
Highlights, Analysen, Interviews
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
Expertin: Martina Voss-Tecklenburg
Zusammenfassungen der Spiele:
FC Bayern München - Real Madrid
FC Liverpool - Paris Saint-Germain
Atlético Madrid - FC Barcelona
FC Arsenal - Sporting Lissabon
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6240081
Woche 13/26
Mi., 25.3.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Der Sparkassen-Coup von Gelsenkirchen
Film von Laura Kipfelsberger und Benjamin Braun
Kamera: Ralf Pein, Markus Dassel
Deutschland 2026
Im Streaming: 25. März 2026, 18.00 Uhr bis 24. März 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)
Woche 15/26
So., 5.4.
17.15 Terra Xplore
Bitte neuen Sendetitel beachten:
Neustart nach Trennung - mit Collien Fernandes
Moderation: Leon Windscheid
Deutschland 2026
(Bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.)
Mi., 8.4.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.00 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT)
Viertelfinale, Hinspiele
Highlights, Analysen, Interviews
Moderation: Sven Voss
Expertin: Fritzy Kromp
Zusammenfassungen der Spiele:
Real Madrid - FC Bayern München
Paris Saint-Germain - FC Liverpool
FC Barcelona - Atlético Madrid
Sporting Lissabon - FC Arsenal
\u2003
Woche 16/26
Mi., 15.4.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.00 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT)
Viertelfinale, Rückspiele
Highlights, Analysen, Interviews
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
Expertin: Martina Voss-Tecklenburg
Zusammenfassungen der Spiele:
FC Bayern München - Real Madrid
FC Liverpool - Paris Saint-Germain
Atlético Madrid - FC Barcelona
FC Arsenal - Sporting Lissabon
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6240081
© 2026 news aktuell