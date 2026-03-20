© Foto: UnsplashDer Ausverkauf sitzt tief: Silber ist im Bärenmarkt, Gold mit der schwächsten Woche seit Jahren. Zinsen bleiben hoch - und laut Peter Brandt sind neue Hochs bis 2027 vom Tisch.Der Ausverkauf bei Edelmetallen hat sich zuletzt deutlich verschärft - und prägt weiter die Marktstimmung, auch wenn sich die Preise aktuell leicht stabilisieren. Gold steuert auf die schwächste Woche seit sechs Jahren zu, während Silber zuvor regelrecht eingebrochen ist und in den Bärenmarkt gerutscht war. Auslöser bleibt der eskalierende Konflikt im Nahen Osten, der die Energiepreise antreibt und damit die Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen dämpft. Gold notierte zuletzt bei rund 4.660 US-Dollar je Unze und hat …Den vollständigen Artikel lesen
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