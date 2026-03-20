Leona Spauszus ist Trainerin und Speakerin für künstliche Intelligenz im Versicherungsvertrieb. Als KI-Pionierin zeigt sie, wie KI den Arbeitsalltag von Vermittlern und Führungskräften im Vertrieb effizienter macht. Für AssCompact gibt sie in ihrer monatlichen KI-Kolumne praxisnahe KI-Tipps speziell für Makler. Ein großer Teil der Kommunikation im Maklerbüro findet schriftlich statt. Angebotsmails, Rückfragen, Weiterleitungen oder Anträge gehören zum Alltag. Künstliche Intelligenz ist hier längst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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