In Deutschland waren knapp 49% aller Beschäftigten im Jahr 2025 in einem tarifgebundenen Betrieb tätig. Doch es gibt Unterschiede zwischen den Branchen. Im Wirtschaftsabschnitt "Finanz- und Versicherungsdienstleistungen" liegt die Tarifbindung laut Destatis viel höher, geht jedoch aktuell zurück. Fast die Hälfte, nämlich 49% aller Beschäftigten, in Deutschland arbeiteten im Jahr 2025 in einem tarifgebundenen Betrieb. Das geht aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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