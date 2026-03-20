Ende Februar haben die Vereinigten Staaten und Israel den Iran angegriffen. Seitdem ist die Situation am Kapitalmarkt äußerst instabil - ungewöhnlicherweise. Wie ist der aktuelle Stand? Und wie wird die EZB damit umgehen? Man war in den letzten Jahren an der Börse fast ein wenig verwöhnt. Denn seit 2020 jagt eine geopolitische Krise die nächste. Das Positive dabei: Der Börse war das nach einem vergleichsweise kurzen Schock meist egal - sie ist einfach immer weiter nach oben geklettert. Auch der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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