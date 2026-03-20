Nach einem 20-Prozent-Rücksetzer bei diesem DAX-Wert wittern Börsianer eine Chance: Die Aktie steht zwar charttechnisch unter Druck - dennoch könnte sich gerade jetzt der Einstieg lohnen. JP Morgan bläst sogar offiziell zum Kauf! Die Infineon-Aktie geriet zuletzt im Zuge der geopolitischer Turbulenzen deutlich unter Druck, Dabei war dem Dax-Wert zuvor ein sehr vielversprechender charttechnischer Ausbruch gelungen. Nun trifft der Kurs auf eine starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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