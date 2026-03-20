Bosch Engineering präsentiert einen E-Antrieb für Batteriespannungen bis 800 Volt, der speziell für schwere Intralogistikmaschinen konzipiert ist. Die Innovation soll dazu beitragen, u.a. Schwerlaststapler, Lkw-Zugmaschinen oder Hafentransporter in Terminals und Distributionszentren zu elektrifizieren. Auf der LogiMAT in Stuttgart stellt Bosch Engineering vom 24. bis 26. März einen neuen E-Antrieb speziell zur Elektrifizierung von schweren Fahrzeugen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net