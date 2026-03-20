© Foto: picture alliance/dpa | Armin WeigelKRONES erhöht seine Dividende auf 2,80 Euro je Aktie. Der Maschinenbauer steigert den Gewinn und bestätigt seine Prognose für 2026.Aktionäre von Abfüllspezialist Krones dürfen sich über eine höhere Dividende freuen. Der Maschinenbauer, bekannt für seine Abfüll- und Verpackungsanlagen, hat die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 um 20 Cent auf 2,80 Euro pro Aktie erhöht. Dies wurde bei der Bekanntgabe der endgültigen Geschäftszahlen in Neutraubling bekannt gegeben. Im Vorjahr erhielten die Anteilseigner noch 2,60 Euro pro Aktie. Das Unternehmen gilt als weltweit führender Anbieter von Abfüll- und Verpackungstechnik und beliefert vor allem die Getränke- und Lebensmittelindustrie mit …Den vollständigen Artikel lesen
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