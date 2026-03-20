SIMCON gab heute die Markteinführung des Cadmould AI Solver bekannt, des weltweit ersten Large Engineering Models für ingenieurtechnische Anwendungen für den Spritzguss. Die gemeinsam mit Emmi AI entwickelte neue Transformer-basierte Architektur liefert Simulationsergebnisse bis zu 1.000-mal schneller als herkömmliche numerische Solver.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260318340351/de/

Erleben Sie den Cadmould AI Solver in Aktion: das weltweit erste Large Engineering Model für den Kunststoffspritzguss. Es prognostiziert Füllverhalten, Druck, Schergeschwindigkeiten und Temperaturverteilung in Sekundenschnelle und ermöglicht es Ingenieuren, mehr Konstruktionsvarianten schneller als je zuvor zu untersuchen.

Lange Rechenzeiten bildeten bislang einen Engpass und begrenzten die Zahl der Konstruktionsvarianten, die Ingenieure im Entwicklungsprozess praktisch untersuchen konnten. Der Cadmould AI Solver überwindet diese Hürde, indem er Ingenieuren innerhalb von Sekunden unmittelbares Feedback zu Füllbild, Druck sowie Temperatur liefert. Was früher pro Simulation Stunden in Anspruch nahm, dauert nun nur noch Sekunden. Dadurch können Ingenieure bereits in frühen Entwicklungsphasen um Größenordnungen mehr Konstruktionsalternativen prüfen.

Entscheidend ist, dass die neue KI-Technologie traditionelle numerische Solver ergänzen, nicht ersetzen soll. In diesem neuen Ansatz nutzen Ingenieure den Cadmould AI Solver in frühen Phasen, um den Lösungsraum schnell zu erkunden und das optimale Prozessfenster einzugrenzen. Sobald das ideale Design feststeht, kommt der klassische numerische Solver in Cadmould Flex zum Einsatz, um die für die endgültige Freigabe der Fertigung erforderliche Validierung mit höchster Präzision durchzuführen.

"Seit Jahrzehnten akzeptiert die Branche, dass hochpräzise Simulationen stundenlange Rechenzeiten erfordern", sagte Bastiaan Oud, Geschäftsführer von SIMCON. "Mit dem Cadmould AI Solver geben wir Ingenieuren für die iterative Konstruktionsphase einen schnellen Kompass an die Hand, während Cadmould Flex für die abschließende Validierung die maßgebliche Karte bleibt. Zusammen schaffen beide einen durchgängigen Arbeitsablauf, der außerordentlich schnell und zugleich zuverlässig ist."

Der AI Solver basiert auf einer Transformer-basierten neuronalen Netzwerkarchitektur und wurde mit Hunderten Terabyte Daten trainiert. Damit verfügt er über eine echte geometrische Generalisierungsfähigkeit. Er sagt komplexe physikalische Zusammenhänge sowie Füllbilder für neue, bislang unbekannte Bauteiltopologien präzise voraus, ohne dass ein erneutes Training des Modells erforderlich ist.

Anlässlich dieses Meilensteins hat SIMCON eine kostenlose interaktive Vorabversion für Forschungszwecke gestartet, die direkt im Webbrowser zugänglich ist.

Gleichzeitig lädt das Unternehmen interessierte Fachleute ein, sich für sein Partnerprogramm zu bewerben. Das Programm richtet sich an Industrieunternehmen und verschafft den Partnern vorrangigen Zugang zu kommenden Funktionen, etwa zur Vorhersage von Schwindung und Verzug, sobald diese verfügbar sind. Die Partner testen den AI Solver im engen Austausch mit dem Engineering-Team von SIMCON anhand ihrer eigenen Geometrien. Deren Feedback fließt unmittelbar in die Produkt-Roadmap ein.

Informationen zu SIMCON

SIMCON ist ein in Deutschland gegründetes Softwareunternehmen, das sich auf Simulations- und Optimierungslösungen für den Kunststoffspritzguss spezialisiert hat. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt SIMCON weltweit führende Unternehmen im Kunststoffspritzguss. SIMCON arbeitet mit Tausenden Kunden aus Branchen wie der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Unterhaltungselektronik sowie Medizintechnik zusammen, um Kosten, Qualität und Geschwindigkeit ihrer Spritzgussprojekte zu verbessern.

Informationen zu EMMI AI

Emmi AI baut die Physiksimulationsschicht für technische Entwicklungsprozesse in der Industrie auf. Das 2024 gegründete Unternehmen entwickelt universell einsetzbare, KI-gestützte Large Engineering Models für die Physiksimulation in der Fertigung in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Energie, Halbleiter, Automobil sowie Chemie. Emmi AI beschleunigt Iterationen in ingenieurtechnischen Entwicklungsabläufen in den Bereichen Strömungsdynamik, Multiphysik und Festkörpermechanik.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260318340351/de/

Contacts:

Pressekontakt

Alexander Lickfeld, Digital Marketing Manager

E-Mail: press@simcon.com

Telefon: +49 15779014980