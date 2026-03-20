Die Krypto-Börse Gemini steckt in der tiefsten Krise ihrer Geschichte. Was als hoffnungsvoller Börsengang im September 2025 begann, endet nun vor Gericht. Eine in New York eingereichte Sammelklage wirft dem Unternehmen und den Gründern Tyler und Cameron Winklevoss vor, Investoren beim IPO und in den Monaten danach massiv über die strategische Ausrichtung getäuscht zu haben.Der Aktienkurs spricht eine deutliche Sprache: Nach dem Debüt an der Nasdaq notierte die Aktie zum Handelsstart noch bei 32 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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