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Wir führen momentan 36 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 54%. Seit dem letzten Stop&Go wurden uns zwei Positionen ausgestoppt, eine haben wir aufgestockt und bei einer anderen haben wir das ein geiziges Nachkauflimit platziert. Außerdem ändern wir zwei Einschätzungen. Betroffen sind unter anderem NU Holdings, Merck, Prysmian, Mota Engil, Tecnicas Reunidas und Vonovia. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die Woche hatte es in sich und es wird zunehmend deutlich, dass die Kriegsziele nicht ganz klar sind. Ein schnelles Ende wird immer unwahrscheinlicher, stattdessen richten sich die Protagonisten ein und versuchen Kapital aus der Situation zu schlagen. Das iranische Parlament diskutiert schon über Gebühren für die Durchfahrt der Straße von Hormus. Die Tendenz zur weiteren Eskalation bleibt ungebrochen und das schlägt sich in den Charts der Indizes nieder…Unsere Empfehlungsliste bleibt trotzdem erfreulich stabil, aber erste Stops wurden inzwischen erreicht. Noch am Freitagnachmittag nach dem letzten Stop & Go wurde uns NU Holdings ausgestoppt. Das Engagement hinterlässt ein kleines Plus von 4,6%.Wie es mit dem Titel jetzt weitergeht, hat mein Kollege am Dienstagnachmittag erläutert. Außerdem in diesem Artikel: das zweite Nachkauflimit für Merck.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?? verschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen ganzen Monat kostenlos testen. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an?kundenservice@finanzen100.de?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!