Berlin / Hannover (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,vom 12. bis 15. Mai 2026 findet in Hannover der 130. Deutsche Ärztetag statt. Im Fokus der Eröffnungsveranstaltung, an der auch Bundesgesundheitsministerin Nina Warken teilnimmt, stehen zentrale gesundheitspolitische Vorhaben der Bundesregierung. Dazu gehören die künftige Ausrichtung des Gesundheitswesens und dessen Finanzierung, die Einführung eines Primärversorgungssystems sowie die Reform der Krankenhauslandschaft und der Notfallversorgung in Deutschland.Ein Schwerpunkt der Arbeitssitzungen des Ärztetages ist das Themenfeld Sucht und Drogen. Gemeinsam mit dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung und weiteren hochkarätigen Referentinnen und Referenten werden die Abgeordneten des Ärztetages über suchtmedizinische Entwicklungen, Prävention und die ärztliche Verantwortung im Umgang mit Abhängigkeitserkrankungen sprechen. Außerdem stehen die Novellierung der (Muster-)Berufsordnung sowie die Weiterentwicklung der (Muster-)Weiterbildungsordnung auf dem Programm.Wir laden Sie herzlich ein, an der Eröffnungsveranstaltung, an den Arbeitssitzungen und den Pressekonferenzen des 130. Deutschen Ärztetages teilzunehmen und darüber zu berichten.Bitte melden Sie sich unter dem folgenden Link an:https://baek.de/130-daet-anmeldung-pressevertreterWir möchten Sie bitten, aufgrund von Sicherheitsvorgaben des BKA bei der Anmeldung für die Eröffnungsveranstaltung Ihr Geburtsdatum sowie Ihren Geburtsort anzugeben. Bitte halten Sie beim Einlass Ihren Personalausweis bereit. Diese Daten werden nur für eine Sicherheitsüberprüfung erfasst, eine weitere Datenverarbeitung erfolgt diesbezüglich nicht.Weitere Informationen sowie die Tagesordnung (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/130-daet-2026-in-hannover/tagessordnung) des 130. Deutschen Ärztetages finden Sie auf der Website der Bundesärztekammer (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/130-daet-2026-in-hannover).Im Hannover Congress Centrum (HCC) ist ein Pressezentrum für Sie eingerichtet. Es befindet sich im Future Meeting Space. Dort finden auch die Pressekonferenzen während des Ärztetages statt.Über das Online-Pressezentrum der Bundesärztekammer (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/online-pressezentrum/130-deutscher-aerztetag) können Sie die Plenarsitzungen und Pressekonferenzen ebenfalls online verfolgen sowie Presseinformationen, Pressefotos und Videos abrufen.Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen und Terminabsprachen an die Pressestelle der Bundesärztekammer (per E-Mail presse@baek.de oder telefonisch 030 / 400 456-700).DatenschutzinformationMit Ihrer Anmeldung gestatten Sie uns die Verwendung Ihrer Daten im Rahmen des 129. Deutschen Ärztetages. Nach Beendigung der Veranstaltung werden wir Ihre Daten nicht mehr verwenden und automatisch löschen.Akkreditierung zum 130. Deutschen Ärztetag12. bis 15. Mai 2026 in HannoverBitte melden Sie sich unter dem folgenden Link an:https://baek.de/130-daet-anmeldung-pressevertreterEröffnung (auch als Online-Stream)Dienstag, 12. Mai 2026 10:00 bis 12:00 UhrHannover Congress Centrum, Kuppelsaal, Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 HannoverArbeitssitzungen (auch als Online-Stream)Dienstag, 12. Mai 2026 14:00 bis 18:00 UhrMittwoch, 13. Mai 2026 09:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 UhrDonnerstag, 14. Mai 2026 09:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 UhrFreitag, 15. Mai 2026 09:00 bis ca. 16:00 UhrHannover Congress Centrum, Eilenriedehalle, Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 HannoverPressekonferenzen (auch als Online-Stream)Mittwoch, 13. Mai 2026, ca. 12.30 UhrDonnerstag, 14. Mai 2026, ca. 12.30 UhrHannover Congress Centrum, Future Meeting Space, Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 HannoverHinweis für Hörfunkjournalisten und TV-Teams:Bitte teilen Sie uns frühzeitig Sonderwünsche bzgl. Interviews und Technikausstattung (Anschlüsse etc.) mit (per Mail presse@baek.de oder telefonisch 030 / 400 456-700).Pressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/6240162