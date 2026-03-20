Italiens Gas-Infrastruktur-Riese Snam wird mit Regasifizierung, Netzen und Speichern zum Schlüsselspieler der europäischen Versorgungssicherheit. Kurzfristig treiben geopolitische Risiken die Preise - langfristig wird LNG zum Megatrend. Wer die Gewinner entlang der gesamten LNG-Kette gebündelt spielen will, setzt auf den BÖRSE ONLINE Flüssiggas Index. Manchmal ist Größe nicht nur beeindruckend, sondern auch ein Geschäftsmodell. Knapp 38.000 Kilometer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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