Im Technologiesektor stellt sich zunehmend die Frage, in welchem Ausmaß KI-Agenten durch die Koordination von Unternehmensabläufen und die Automatisierung komplexer Aufgaben den Softwaresektor beeinträchtigen könnten. Goldman Sachs Research merkt dazu an, dass der Markt zwar die richtigen Fragen stellt, es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass die Bedenken von Technologieinvestoren zu weit gefasst sind. Hier gehts zum spannenden Beitrag auf dem Blog der Börse Gettex… Den vollständigen Artikel lesen ...
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