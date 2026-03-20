Cottbus (ots) -Die Propan Rheingas Cottbus-Spreegas GmbH blickt auf 35 Jahre Unternehmensgeschichte zurück: Das Jubiläum fiel bereits ins Jahr 2025, gefeiert wurde der runde Meilenstein jedoch erst am letzten Februarwochenende 2026.An Bord des Personendampfers "Meißen" in Dresden kamen Mitarbeitende, ehe-malige Kolleginnen und Kollegen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Gesellschafter zusammen, um gemeinsam auf die Entwicklung des Unternehmens zurückzuschauen.Die Wurzeln reichen bis in die 1960er Jahre nach Kolkwitz zurück. Nach der Privatisierung im Zuge der Wiedervereinigung wurde 1990 die Rheingas Cottbus-Spreegas GmbH gegründet. Ein prägender Schritt damals war die vollständige Übernahme aller Mitarbeitenden, ein klares Zeichen für Kontinuität, Verantwortung und Verlässlichkeit.In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich die Gesellschaft kontinuierlich weiter und investierte in moderne Tanklager, Flaschengaslogistik sowie technische Infrastruktur. Heute betreibt Propan Rheingas Cottbus-Spreegas Logistik an 12 Standorten in Deutschland und setzt dafür 17 Verteiler-Lkw ein. Zwei moderne Tanklager in Kolkwitz und Dresden sichern zusätzlich die regionale Energieversorgung."35 Jahre stehen für Verantwortung, Mut und unternehmerischen Weitblick, vor allem aber für Menschen, die Tag für Tag anpacken", betonte die Geschäftsführung in ihrer Ansprache.Besonders hervorgehoben wurde die langjährige Verbundenheit vieler Mitarbeitender. Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurden mehrere Kolleginnen und Kollegen für ihre jahrzehntelange Betriebszugehörigkeit geehrt."Ihr Einsatz und ihre Loyalität stehen stellvertretend für das, was uns ausmacht. Unser Dank gilt allen Mitarbeitenden, damals wie heute. Denn unser Erfolg basiert auf Zusammenarbeit, Verlässlichkeit und gegenseitiger Unterstützung", so Geschäftsführer Rene Kleingoor.Mit Blick nach vorn setzt Propan Rheingas Cottbus-Spreegas weiterhin auf professionelles Wachstum, hohe Sicherheitsstandards und Verlässlichkeit, als Logistikpartner ebenso wie als Arbeitgeber in der Region.Über die Propan Rheingas Cottbus-Spreegas GmbHDie Propan Rheingas Cottbus-Spreegas GmbH ist Logistik- und Versorgungspartner für Flüssiggas in Deutschland. Ausgehend von ihren Wurzeln in der Region Kolkwitz entwickelt das Unternehmen seit 35 Jahren Infrastruktur und Prozesse kontinuierlich weiter. Mit Logistik an 12 Standorten, 17 Verteiler-Lkw so-wie zwei modernen Tanklagern in Kolkwitz und Dresden sorgt Propan Rheingas Cottbus-Spreegas für eine sichere, zuverlässige und termingerechte Belieferung. Hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards sowie qualifizierte Teams bilden die Grundlage für nachhaltige Versorgungssicherheit und Verlässlichkeit als Arbeit-geber in der Region.Die Propan Rheingas Cottbus-Spreegas GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Propan Rheingas GmbH & Co. KG mit Sitz in Brühl bei Köln.Pressekontakt:Propan Rheingas GmbH & Co. KGEvelyn HöllerFischenicher Str. 2350321 BrühlTel.: +49223270791126Web: http://www.rheingas.deOriginal-Content von: Propan Rheingas GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118273/6240174