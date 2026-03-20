Credit Life und Proventem bieten als Dienstleister gemeinsam einen Service an, der die Transparenz in der BU-Leistungsbearbeitung erhöhen und Durchlaufzeiten verkürzen soll: Der integrierte Prozess gestaltet die Leistungsprüfung und -bearbeitung vollständig digital. Für Versicherte und BU-Anbieter ist die Leistungsprüfung und -bearbeitung in der Berufsunfähigkeitsversicherung von entscheidender Relevanz. Nun bieten Credit Life und Proventem erstmals als Dienstleister gemeinsam einen integrierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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