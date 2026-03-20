Neuss (ots) -In der Studie "Deutschlands begehrteste Produkte & Services" des F.A.Z. Instituts ist die Automobilbank Mobilize Financial Services zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet worden.Die Studie des F.A.Z. Instituts zur Online-Reputation hatte die Themenfelder Produktqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenberatung, Kundenservice sowie Weiterempfehlung und Begehrtheit der Marke im Fokus. 16.600 Marken und Unternehmen in Deutschland wurden im Zeitraum zwischen 1. Januar 2023 und 31. Dezember 2025 untersucht.Przemyslaw Malysz, Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland, zur Auszeichnung "Deutschlands begehrteste Produkte & Services":"Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung des F.A.Z. Instituts für unsere Produkte in den Bereichen Leasing, Finanzierung und Versicherungen in den Autohäusern von Renault, Dacia, Alpine und Nissan sowie im Einlagengeschäft unserer Renault Bank direkt. Dass die Menschen unsere Produkte so sehr schätzen, ist eine schöne Bestätigung unseres nachhaltigen kundenzentrierten Ansatzes. Ich danke unserer Kundschaft für ihr Vertrauen in unsere Produkte. Unseren Teams danke ich für ihr erfolgreiches Engagement für eine hohe Kundenzufriedenheit mit den Produkten von Mobilize Financial Services."Über Mobilize Financial ServicesMobilize Financial Services ist die Marke für die Automobilbank RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland sowie Versicherungen und Services durch die RCI Versicherungs-Service GmbH über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.mobilize-fs.deOriginal-Content von: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125761/6240191