The Bottom Line: Politische Entwicklungen und konjunkturelle Trends in Europa

Gleichzeitig rücken neue Stimmungsdaten aus Deutschland und der Eurozone in den Fokus. Der Ifo Index und die PMIs liefern Hinweise darauf, wie Unternehmen auf die Belastungen durch steigende Energiepreise und anhaltende Unsicherheiten in globalen Lieferketten reagieren. Ergänzt wird dies durch die geldpolitischen Entscheidungen in Norwegen und Ungarn, die im Kontext der aktuellen Marktbedingungen besondere Aufmerksamkeit erhalten.

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