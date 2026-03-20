Der chinesische E-Auto-Hersteller Xpeng hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 87,7 Prozent auf 76,72 Milliarden Yuan (ca. 9,6 Milliarden Euro) erhöht. Zugleich konnte das Unternehmen seinen Verlust deutlich nach unten drücken und erzielte zum Jahresende 2025 erstmals in seiner Firmengeschichte einen Quartalsgewinn. Bereits seit Anfang Januar war bekannt, dass Xpeng im vergangenen Jahr 429.445 Elektroautos ausgeliefert hat, was einer Steigerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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