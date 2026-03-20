Der Kreml hat im Krieg gegen die Ukraine eine mögliche Teilwaffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen in Aussicht gestellt - unter bestimmten Bedingungen. Nachdem die Friedensverhandlungen zuletzt ins Stocken geraten sind, könnte ein wichtiges Treffen am morgigen Samstag die Gespräche wieder ins Rollen bringen. DER AKTIONÄR beleuchtet, welche Forderungen Moskau jetzt stellt.Damit Russland die ukrainischen Energieanlagen nicht mehr beschießt, müsse Kiew im Gegenzug die Attacken gegen die russische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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