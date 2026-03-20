München (ots) -
Moderation: Louis Klamroth
Das Thema: Tanken teuer, Angst vor Inflation: Ist die Regierung machtlos?
Die Gäste:
Tim Klüssendorf (SPD, Generalsekretär und Bundestagsabgeordneter)
Dennis Radtke (CDU,Mitglied des EU-Parlaments und Bundesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA)
Maja Göpel (Polit-Ökonomin und Autorin)
Christian Lindner (stellv. Vorstandsvorsitzender der Autoland AG, ehem. Bundesfinanzminister und FDP-Chef)
Katharina Welsh-Schied (Unternehmerin, engagiert sich im Verein "Asternweg" in Kaiserslautern für Menschen mit geringem Einkommen)
Katharina Hamberger (Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks)
Frust an der Tanke: Sprit ist so teuer wie selten. Und jetzt drohen durch den Iran-Krieg auch höhere Energie- und Lebensmittelpreise. Ist ein Anziehen der Inflation unausweichlich? Rabatte, Deckel oder Steuersenkungen - wie kann die Bundesregierung den Anstieg der hohen Kraftstoffpreise bremsen? Welche Auswirkungen hat die aktuelle wirtschaftliche Situation auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am Wochenende?
So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de
Pressekontakt:
Redaktion: Torsten Beermann (WDR)
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob,
ARD-Programmdirektion, Presse und Information
Tel.: 089/558944-898
E-Mail: lars.jacob@ard.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6240222
Moderation: Louis Klamroth
Das Thema: Tanken teuer, Angst vor Inflation: Ist die Regierung machtlos?
Die Gäste:
Tim Klüssendorf (SPD, Generalsekretär und Bundestagsabgeordneter)
Dennis Radtke (CDU,Mitglied des EU-Parlaments und Bundesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA)
Maja Göpel (Polit-Ökonomin und Autorin)
Christian Lindner (stellv. Vorstandsvorsitzender der Autoland AG, ehem. Bundesfinanzminister und FDP-Chef)
Katharina Welsh-Schied (Unternehmerin, engagiert sich im Verein "Asternweg" in Kaiserslautern für Menschen mit geringem Einkommen)
Katharina Hamberger (Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks)
Frust an der Tanke: Sprit ist so teuer wie selten. Und jetzt drohen durch den Iran-Krieg auch höhere Energie- und Lebensmittelpreise. Ist ein Anziehen der Inflation unausweichlich? Rabatte, Deckel oder Steuersenkungen - wie kann die Bundesregierung den Anstieg der hohen Kraftstoffpreise bremsen? Welche Auswirkungen hat die aktuelle wirtschaftliche Situation auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am Wochenende?
So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de
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