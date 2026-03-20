EQS-News: Lagunenstadt Ueckermünde AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Lagunenstadt Ueckermünde AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.04.2026 in Ueckermünde mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



20.03.2026 / 15:00 CET/CEST

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Lagunenstadt Ueckermünde AG Ueckermünde HRB Nr. 5936 Einladung Wir laden unsere Aktionäre zur 23. ordentlichen Hauptversammlung am Sonnabend, den 25.04.2026 um 11.00 Uhr

im Rezeptionsgebäude der Lagunenstadt Ueckermünde AG, Zum Strand 2, 17373 Ueckermünde, ein.

Tagesordnung: 1. Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung 2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 01.01.2025-31.12.2025 sowie Bericht des Aufsichtsrates 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2025

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Ergebnis wird auf das Jahr 2026 übertragen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Antje Kesten vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025 Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Vorstand Antje Kesten wird für das Geschäftsjahr 2025 entlastet. 5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates bestehend aus Frau Conny Bültmann, Frau Kerstin Will und Herrn Wolfgang Börner für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Aufsichtsrat bestehend aus Frau Conny Bültmann, Frau Kerstin Will und Herrn Wolfgang Börner wird für das Geschäftsjahr 2025 entlastet. 6. Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ende der diesjährigen Hauptversammlung. Daher ist eine Neuwahl erforderlich. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung die Wahl folgender Aufsichtsratsmitglieder vor: Conny Bültmann, Dipl.-Betriebswirtin

Wolfgang Börner, Jurist

Kerstin Will, Lehrerin Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Hinweis zur Abstimmung: Bei der Wahl hat jede Aktie 3 Stimmen. Es darf pro Kandidat nur eine Stimme abgegeben werden. Wir würden uns freuen, wenn es auch noch andere Aktionäre geben würde, die bereit sind, im Aufsichtsrat mitzuwirken. 7. Verschiedenes (Beschlüsse finden zu diesem Tagesordnungspunkt nicht statt) Sonstiges: Zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die den Kaufpreis der Aktie und die Verwaltungsabgabe gezahlt haben. Zusätzliche Anträge der Aktionäre können nur berücksichtigt werden, wenn sie bis zum 11.04.2026 bei der Lagunenstadt AG eingegangen sind. Die Bilanz und der Lagebericht werden ab dem 24.03.2026 in den Räumlichkeiten der LU AG zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausgelegt. Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Wohnung.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Sollte Ihnen die Teilnahme nicht möglich sein, bitten wir Sie, eine vertrauensvolle Person zu bevollmächtigen. Nach der HV laden wir die Aktionäre noch zu einem kleinen Imbiss ein. Ueckermünde, 27.02.2026 Lagunenstadt Ueckermünde AG Vorstand Antje Kesten



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