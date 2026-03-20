EQS-News: Lagunenstadt Ueckermünde AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lagunenstadt Ueckermünde AG
|Zum Strand 2
|17373 Ueckermünde
|Deutschland
|Telefon:
|+49 39771 53029
|E-Mail:
|a.kesten@lagunenstadt-ueckermuende.de
|Internet:
|https://www.lagunenstadt-ueckermuende.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2295380 20.03.2026 CET/CEST