DJ MÄRKTE USA/Etwas leichter - Hoher Ölpreis bremst Wall Street weiter

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten starten die US-Börsen in den letzten Handelstag der Woche. Die Ölpreise verharren auf erhöhtem Niveau, obwohl die USA erwägen, weitere Teile ihrer strategischen Ölreserven freizugeben. Auch über die Lockerung von Sanktionen auf iranisches Öl, das sich schon in Tankschiffen auf See befindet, wird nachgedacht. Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,3 Prozent auf 45.896 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,5 Prozent nach und der Nasdaq-Composite um 0,8 Prozent. Der Preis für 1 Barrel Brentöl sinkt aktuell um 0,1 Prozent auf gut 108 US-Dollar. Derweil war die Ölraffinerie Mina Al-Ahmadi in Kuwait Ziel eines Drohenangriffs, worauf einige Teile der Raffinerie ihren Betrieb einstellen mussten. Die USA wiederum versuchen mit Luftschlägen, die Öffnung der durch den Iran blockierten Straße von Hormus zu erzwingen.

Auf ihrer Suche nach Sicherheit greifen die Anleger zum Dollar, der überdies gestützt wird von schwindenden Zinssenkungserwartungen. Die US-Notenbank hat am Mittwoch den Leitzins auf dem aktuellen Niveau belassen, aber auch deutlich gemacht, dass Zinssenkungen vorerst vom Tisch sind. Denn der Krieg im Nahen Osten und der steigende Ölpreis dürften die Inflation nach oben treiben. Der Dollarindex legt um 0,3 Prozent zu. Im Gefolge des Dollar ziehen die Anleiherenditen etwas an. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 4 Basispunkte auf 4,33 Prozent.

Gold findet nach den heftigen Abgaben der vergangenen Tage wieder einige Käufer. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,1 Prozent auf 4.651 Dollar. Übergeordnet verhindern jedoch der festere Dollar und die gestiegenen Marktzinsen eine Erholung des Edelmetalls, das keine Zinsen abwirft.

Unter den Einzelwerten an der Börse brechen Super Micro Computer um 28 Prozent ein. Zwei Angestellte des Unternehmens, darunter ein Board-Mitglied, wurden verhaftet wegen des Verdachts, illegal Server nach China verkauft zu haben. In diesen Servern sollen Nvidia-Chips verbaut gewesen sein, die gemäß geltender US-Gesetze nicht nach China hätten exportiert werden dürften. Nvidia geben um 0,8 Prozent nach.

Dagegen steigen Aktien von Fedex um 3,5 Prozent. Der Logistiker hat nach einem guten dritten Geschäftsquartal seine Jahresziele erhöht.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 45.896,05 -0,3 -125,38 46.021,43 S&P-500 6.576,22 -0,5 -30,27 6.606,49 NASDAQ Comp 21.919,61 -0,8 -171,08 22.090,69 NASDAQ 100 24.179,45 -0,7 -175,83 24.355,28 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 3,90 +0,07 3,90 3,82 5 Jahre 3,97 +0,05 3,97 3,90 10 Jahre 4,33 +0,04 4,33 4,27 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:09 EUR/USD 1,1551 -0,3 -0,0037 1,1588 1,1522 EUR/JPY 183,5 +0,4 0,7500 182,75 182,1900 EUR/CHF 0,9098 -0,4 -0,0035 0,9133 0,9120 EUR/GBP 0,8645 +0,2 0,0019 0,8626 0,8620 USD/JPY 158,85 +0,7 1,1300 157,72 158,1000 GBP/USD 1,3356 -0,6 -0,0074 1,343 1,3364 USD/CNY 6,8857 -0,2 -0,0141 6,8998 6,8998 USD/CNH 6,9011 +0,3 0,0228 6,8783 6,8942 AUS/USD 0,7057 -0,4 -0,0029 0,7086 0,7042 Bitcoin/USD 70.080,70 -0,6 -411,87 70.492,57 69.297,45 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 96,16 +0,0 0,02 96,14 Brent/ICE 108,5 -0,1 -0,15 108,65 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.651,10 +0,1 2,87 4.648,23 Silber 71,27 -2,2 -1,63 72,90 Platin 1.995,15 +1,2 24,05 1.971,10 ===

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