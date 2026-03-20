Mit Spannung war der Börsengang des Rüstungszulieferers Vincorion erwartet worden. Und die ehemalige Jenoptik-Sparte hat auf ganzer Linie überzeugt. Die Aktie notiert auch am Nachmittag noch deutlich über dem Ausgabepreis. DER AKTIONÄR hat mittlerweile mit CEO Kajetan von Mentzingen gesprochen.Vincorion notiert derzeit bei etwa 19 Euro rund zwölf Prozent über dem Ausgabepreis von 17,00 Euro je Aktie. In der Spitze hatte die Aktie sogar bei 19,93 Euro notiert. Aktuell bringt der Konzern, der weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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