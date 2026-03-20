Trotz der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten hält sich die größte Kryptowährung der Welt stabil über der Marke von 70.000 Dollar. Dennoch ist die Luft dünner geworden. Nachdem der Kurs am Dienstag ein Sechs-Wochen-Hoch von fast 76.000 Dollar erreicht hatte, verzeichnete das digitale Asset drei Tage in Folge Verluste.Die Stimmung am Markt ist gemischt. Rückenwind erhielt die Branche unter der Woche von der US-Börsenaufsicht SEC. Neue Details zur Klassifizierung von Kryptowährungen ließen aufatmen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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