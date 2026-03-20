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Dow Jones News
20.03.2026 15:45 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. März (13. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. März (13. KW) 

=== 
M O N T A G, 23. März 2026 
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker 
*** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht 
*** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar 
*** 15:00 US/Bauausgaben Januar 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März 
*** 16:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zu APPIA Roadmap 
*** 17:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz von EZB und SAFE 
    - DE/Emissionsplanung des Bundes 2. Quartal 2026 
    - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn 
     + MDAX 
      AUFNAHME 
      - Deutz 
      - Jenoptik 
      - Salzgitter 
      HERAUSNAHME 
      - Carl Zeiss Meditec 
      - Fielmann 
      - Teamviewer 
     + SDAX 
      AUFNAHME 
      - Carl Zeiss Meditec 
      - Fielmann 
      - Init Innovation 
      - Teamviewer 
      HERAUSNAHME 
      - Deutz 
      - Jenoptik 
      - PSI Software 
      - Salzgitter 
     + STOXX-600 
      AUFNAHME 
      - AIXTRON (Deutschland) 
      - BENEFIT SYSTEMS (Polen) 
      - CSG A (Niederlande) 
      - HOCHSCHILD MINING (Großbritannien) 
      - ING BANK SLASKI BSK (Polen) 
      - PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien) 
      - PIRELLI & C. (Italien) 
      - TAURON (Polen) 
      - TECHNOPROBE (Italien) 
      - VALIANT (Schweiz) 
      - ZABKA GROUP (Polen) 
      HERAUSNAHME 
      - ALTEN (Frankreich) 
      - AMPLIFON (Italien) 
      - AMRIZE (Schweiz 
      - AZELIS GROUP (Belgien) 
      - EURAZEO (Frankreich) 
      - GRAFTON GRP (Großbritannien) 
      - GREGGS (Großbritannien) 
      - HEXPOL 'B' (Schweden) 
      - KINNEVIK B (Schweden) 
      - SOFTCAT (Großbritannien) 
      - TECAN (Schweiz) 
     + ATX 
      AUFNAHME 
      - Palfinger 
      HERAUSNAHME 
      - CPI Europe 
 
D I E N S T A G, 24. März 2026 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Februar 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Februar 
  07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 
     (15:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 11:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Vorstellung 
     des OeNB-Jahresberichts 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q 
*** 14:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro 
     im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März 
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) März 
*** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Abschlussworte bei Konferenz von EZB und SAFE 
    - EU/Systemrisikoausschuss ESRB, Generalversammlung 
 
M I T T W O C H, 25. März 2026 
  07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement GJ 2025 
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz) 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Februar 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar 
*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis und Strategie-Update 
     (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and it's Watchers" 
     (10:15 Panel-Teilnahme Lane, 13:00 Rehn, 14:45 Kocher) 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 
     im Volumen von 1 Mrd EUR 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR 
*** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar 
*** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q 
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
***   - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht 
***   - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 
    - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahrespressekonferenz 
 
D O N N E R S T A G, 26. März 2026 
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis 
  07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
  07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis 
*** 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Jahresergebnis (11:30 BI-PK) 
  07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
  07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis 
  07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis 
  07:50 DE/Medios AG, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 
*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis 
     (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q 
  08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis 
     (11:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März 
  09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
  10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, 
     Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz 
*** 10:00 EE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz der Eesti Pank 
     (danach Konversation mit EZB-Ratsmitglied Muller) 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht (11:00 PK) 
*** 12:00 DE/Sartorius AG, HV 
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
  17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis 
    - DE/Klöckner & Co SE, Ende der Andienungsfrist für Übernahme 
     durch Worthington Steel 
    - DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis 
 
F R E I T A G, 27. März 2026 
*** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
  08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage 
*** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz 
*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März 
*** 17:00 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Universität Zürich 
***   - US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Federal Reserve Bank of Dallas 
     Global Perspectives Event 
 
    - BE/Treffen der Eurogruppe 
 
S O N N T A G, 29. März 2026 
    - EU/Umstellung auf Sommerzeit 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

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March 20, 2026 10:13 ET (14:13 GMT)

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Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

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