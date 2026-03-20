DJ WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. März (13. KW)

=== M O N T A G, 23. März 2026 *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten *** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker *** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar *** 15:00 US/Bauausgaben Januar *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März *** 16:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zu APPIA Roadmap *** 17:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz von EZB und SAFE - DE/Emissionsplanung des Bundes 2. Quartal 2026 - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn + MDAX AUFNAHME - Deutz - Jenoptik - Salzgitter HERAUSNAHME - Carl Zeiss Meditec - Fielmann - Teamviewer + SDAX AUFNAHME - Carl Zeiss Meditec - Fielmann - Init Innovation - Teamviewer HERAUSNAHME - Deutz - Jenoptik - PSI Software - Salzgitter + STOXX-600 AUFNAHME - AIXTRON (Deutschland) - BENEFIT SYSTEMS (Polen) - CSG A (Niederlande) - HOCHSCHILD MINING (Großbritannien) - ING BANK SLASKI BSK (Polen) - PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien) - PIRELLI & C. (Italien) - TAURON (Polen) - TECHNOPROBE (Italien) - VALIANT (Schweiz) - ZABKA GROUP (Polen) HERAUSNAHME - ALTEN (Frankreich) - AMPLIFON (Italien) - AMRIZE (Schweiz - AZELIS GROUP (Belgien) - EURAZEO (Frankreich) - GRAFTON GRP (Großbritannien) - GREGGS (Großbritannien) - HEXPOL 'B' (Schweden) - KINNEVIK B (Schweden) - SOFTCAT (Großbritannien) - TECAN (Schweiz) + ATX AUFNAHME - Palfinger HERAUSNAHME - CPI Europe D I E N S T A G, 24. März 2026 *** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Februar *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Februar 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März *** 11:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Vorstellung des OeNB-Jahresberichts 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q *** 14:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März *** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Abschlussworte bei Konferenz von EZB und SAFE - EU/Systemrisikoausschuss ESRB, Generalversammlung M I T T W O C H, 25. März 2026 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement GJ 2025 *** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz) *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Februar *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar *** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis und Strategie-Update (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and it's Watchers" (10:15 Panel-Teilnahme Lane, 13:00 Rehn, 14:45 Kocher) *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar *** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht *** - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahrespressekonferenz D O N N E R S T A G, 26. März 2026 *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Jahresergebnis (11:30 BI-PK) 07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis 07:50 DE/Medios AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz *** 10:00 EE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz der Eesti Pank (danach Konversation mit EZB-Ratsmitglied Muller) *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht (11:00 PK) *** 12:00 DE/Sartorius AG, HV *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis - DE/Klöckner & Co SE, Ende der Andienungsfrist für Übernahme durch Worthington Steel - DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis F R E I T A G, 27. März 2026 *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März *** 17:00 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Universität Zürich *** - US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Federal Reserve Bank of Dallas Global Perspectives Event - BE/Treffen der Eurogruppe S O N N T A G, 29. März 2026 - EU/Umstellung auf Sommerzeit ===

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