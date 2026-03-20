Dublin (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat auf ihrer März-Sitzung ein bewusst vorsichtiges Signal an die Finanzmärkte gesendet, so Violeta Todorova, Senior Research Analyst bei Leverage Shares & Income Shares.Die Zinsen seien unverändert in einer Spanne von 3,50 bis 3,75% belassen worden, während gleichzeitig deutlich geworden sei, dass der geldpolitische Ausblick zunehmend unsicherer werde. Die Fed bewege sich damit in eine komplexere Phase des Zyklus, die von anhaltenden Inflationsrisiken und einer sich abschwächenden Konjunkturdynamik geprägt sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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