Die Stadt Leipzig hat die Pkw-Flotte ihrer Stadtreinigung komplett auf Elektroautos umgestellt, also die normalen Dienstwagen. Aber auch im Bereich Nutzfahrzeuge hat die Stadtreinigung schon einige emissionsfreie Vehikel. Bleiben wir zunächst bei der Dienstwagen-Flotte der Stadtreinigung Leipzig: Sämtliche Verbrennerfahrzeuge sind mittlerweile durch 35 E-Autos ersetzt worden. Parallel zur Fahrzeugumstellung des Eigenbetriebs Stadtreinigung Leipzig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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