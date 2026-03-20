© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAISaudi-Arabien lenkt Ölströme am Persischen Golf vorbei. Erste Zahlen zeigen: Der Notfallplan wirkt schneller als erwartet - doch neue Risiken entstehen.Saudi-Arabien hat seine Ölexporte trotz der massiven Störungen durch den Krieg mit dem Iran überraschend schnell wieder hochgefahren. Nach Daten von Bloomberg erreicht das Königreich bereits mehr als die Hälfte seines normalen Exportniveaus. Das gilt als erster Erfolg eines ehrgeizigen Notfallplans. Pipeline ersetzt strategischen Engpass Da die Straße von Hormus praktisch blockiert ist, leitet Saudi-Arabien sein Öl über eine rund 1.200 Kilometer lange Pipeline zum Hafen Yanbu am Roten Meer um. Parallel baut das Land eine gewaltige …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE