Auch in Europa gibt es Gewinnmaschinen, mit denen Superreiche noch reicher werden. Ein Beispiel ist die Groupe Bruxelles Lambert. Mit ihr wurde der spätere Chef Albert Frère einer der reichsten Männer Belgiens: die Groupe Bruxelles Lambert (GBL, ISIN BE0003797140), eine Holding-Gesellschaft mit Sitz in Brüssel, die wieder als Hochdividendenwert gilt. Hochdividendenwert: Groupe Bruxelles Lambert mit attraktivem Angebot Das Modell des Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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