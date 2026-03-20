Der XRP-Kurs bleibt weiter unter Druck und zeigt aktuell wenig Dynamik. Wichtige Marken liegen noch in weiter Ferne, während sich gleichzeitig neue kurzfristige Zonen herausbilden. Wie die aktuelle Lage einzuordnen ist und worauf es jetzt ankommt. XPR-Kurs bleibt verhalten: Unsicherheit dominiert Der XRP-Kurs notiert aktuell bei rund 1,45 US$ und bewegt sich damit weiterhin in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Eine Rückkehr über die Marke von 2 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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