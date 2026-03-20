Nach einer starken Aufwärtsbewegung ist die Almonty-Aktie in den letzten Tagen wieder spürbar zurückgekommen. Der Donnerstag brachte Kursverluste von zeitweise mehr als -14% mit sich. Was ist los beim US-Wolframhersteller und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Umsatz steigt, Verluste ebenso Lange Zeit zeigte sich die Almonty-Aktie gegenüber den allgemeinen Marktkorrekturen als relativ, doch seit Ende letzter Woche hat es nun auch den zuvor immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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