Unpünktliche Züge sind eine der größten Herausforderungen für die Deutsche Bahn und sorgen bei Reisenden für Frust. Eine "Taskforce" hat nun mehrere Ideen ausgearbeitet, wie das zu ändern sein soll. Mit "Joker-Gleisen" und mehr Zeitpuffern sollen die Züge der Deutschen Bahn pünktlicher werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder stellte in Berlin mehrere Ideen vor, die eine "Taskforce" erarbeitet hat, um Reisende schneller an ihr Ziel zu bringen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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