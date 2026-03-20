Erfurt (ots) -Mit vier Nominierungen für den PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026 steht das öffentlich-rechtliche Netzwerk von ARD und ZDF im internationalen Wettbewerb. Die nominierten Formate von KiKA, ARD und ZDF stehen für gemeinsame Qualität, kreative Vielfalt und inhaltliche Stärke. Auf eine Auszeichnung hoffen: "Lenas Hof" (ZDF), "Die Sendung mit dem Elefanten - Wo stecken die Gefühle?", "Die Sendung mit der Maus - Felix Nussbaum" (beide WDR) und "Goat Girl" (KiKA). Eine Auswahl der nominierten Premiere-Produktionen ist aktuell auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Kategorie Up to 6 Years Fiction: "Lenas Hof" (ZDF) - Premiere bei KiKAMitten im Wald liegt Lenas Bauernhof. Alte und junge, tag- und nachtaktive Haus- und Stalltiere leben hier, gelegentlich kommen auch wilde Tiere aus dem Wald zu Besuch. Jedes Tier hat seine eigene Lebensweise, andere Interessen, Stärken und Vorlieben. Diese Vielfalt macht Lenas Hof aus. "Lenas Hof" ist eine Produktion der Studio FILM BILDER GmbH. Verantwortlicher Redakteur beim ZDF ist Ingo Weis.Kategorie Up to 6 Years Non-Fiction: "Die Sendung mit dem Elefanten - Wo stecken die Gefühle?" (WDR) - Premiere bei KiKADie nominierte Folge beschäftigt sich mit großen Gefühlen, die Kinder jeden Tag begleiten: Freude, Wut, Angst und vielen mehr. Wie Kinder mit diesen Gefühlen umgehen, zeigen spannende Geschichten aus der Kita. Konstantin braucht beim Zirkustraining Mut, Elisabeth hat einen schlechten Tag und Luka und Evangelos versöhnen sich nach einem Streit. Für diese Spezialfolge wurden besondere Momente eingefangen, die das Publikum hautnah miterleben kann. "Die Sendung mit dem Elefanten" ist eine Produktion des WDR. Redaktionell verantwortlich zeichnet Heike Sistig.Kategorie 7-10 Years Non-Fiction: "Die Sendung mit der Maus - Felix Nussbaum" (WDR)Die Sendung erzählt die Geschichte des jüdischen Malers Felix Nussbaum, an den ein Stolperstein erinnert. Clarissa Corrêa da Silva folgt seinen Lebensstationen und zeigt, wie das Maus Team gemeinsam mit dem Trickstudio Lutterbeck ein lange verschollenes Trickfilm Drehbuch von Nussbaum und seinem Freund Michael Loewen als Animation umsetzt. Die Folge erklärt kindgerecht sein Leben, seine Verfolgung im Nationalsozialismus und seine Bedeutung anlässlich des Gedenktages für die Opfer des NS-Regimes. "Die Sendung mit der Maus" ist eine Produktion des WDR. Redaktionell verantwortlich zeichnen Nils Wohlfarth und Jens Opatz.Kategorie 11-15 Years Fiction: "Goat Girl" (KiKA) - Premiere bei KiKAGigi ist bereit für die Highschool, zumindest aus Sicht ihrer Ziegeneltern. Aufgewachsen fernab der Zivilisation, bedeutet der Wechsel auf eine Schule für Menschen für sie einen echten Kulturschock: Bücher oder Besteck sind ihr ebenso fremd wie die sozialen Regeln unter Gleichaltrigen. Doch Gigi begegnet all dem neugierig, selbstbewusst und auf ihre ganz eigene Art. "Goat Girl" ist eine Produktion von Daily Madness, MIAM!animation und Thuristar im Auftrag von KiKA. Redaktionell betreut wurde die Serie bei KiKA von Sonja Sairally und Corinna Schier. Neben der Nominierung in der Kategorie 11-15 Years Fiction hofft die Animationsserie zusätzlich auf eine Auszeichnung mit dem 'Gender Equity Prize'.Der PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL ist eines der weltweit bedeutendsten Festivals für Kinder- und Jugendmedien. Seit über 60 Jahren zeichnet er in München herausragende und innovative Fernseh- und Digitalproduktionen aus. Das Festival 2026 findet vom 29. Mai bis 3. Juni 2026 beim Bayerischen Rundfunk statt. Rund 400 Programme aus 51 Ländern wurden für den Wettbewerb eingereicht.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6240293