KG Mobility bringt in Deutschland eine Cargo-Variante seines Elektro-SUVs Torres EVX auf den Markt. Der wesentliche Unterschied zur Pkw-Version betrifft den Bereich hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz. Bei der Cargo-Version wird auf eine Rückbank zugunsten von Stauraum verzichtet. So ergibt sich in der Nutzfahrzeug-Version des Torres EVX eine rund 1,80 Meter lange und 1,30 Meter breite Ladefläche. Das maximale Ladevolumen beträgt rund zwei Kubikmeter, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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